Magda Nogaj: Budujecie hotel The Bridge przy pl. Katedralnym, ale lipy rosły obok, przy chodniku. Dlaczego więc dostaliście zgodę na ich wycinkę? Miastu na nich nie zależało?

Piotr Kiser, kierownik projektu: – Drzewa rosły zbyt płytko, system korzeniowy rozrastał się w poziomie, zamiast pionowo. Gdy więc rozpoczęliśmy przebudowę chodnika, istniało zagrożenie, że zostaną uszkodzone. W pierwotnej wersji urząd zgodził się więc na wycinkę.

To zawsze jest najprostsze wyjście z sytuacji, ale wy sprowadziliście dendrologów, a z nimi specjalistyczny sprzęt, by uratować lipy. Przesadziliście nawet tę najsłabszą, która wydawała się bez szans na przetrwanie. Jak wyglądała ta operacja?

– Przesadzanie drzew przypomina prace archeologiczne – tak to określił nasz dendrolog. Wymaga równie wielkiej ostrożności. By nie uszkodzić korzeni, ziemia spomiędzy nich była wydmuchiwana za pomocą sprężonego powietrza. To metoda najbezpieczniejsza dla drzewa, dająca mu najwięcej szans na przeżycie. A my chcieliśmy, by wrocławianie nadal mogli się nimi cieszyć.