Deweloperzy lubią nadawać szumne nazwy swoim inwestycjom. Nawet, gdy budują zwykłe bloki, to pod szyldem „apartamenty”. Często sięgają też po określenia typu „ogrody”, „kaskady” czy „parki”. Popularne są również „rezydencje”, a ta przy Oficerskiej jest jeszcze dodatkowo „dworkiem”, jakby inwestor nie potrafił się zdecydować. W tym przypadku jednak nie chodzi o działania marketingowe, a przynajmniej nie tylko o nie.

Nazwa inwestycji nawiązuje do historii miejsca. Ulica Oficerska to dziś część osiedla Borek, ale kiedyś biegła środkiem wsi Höfchen, czyli właśnie Dworek. Z wiejskich zabudowań do naszych czasów zachował się tutaj tylko jeden budynek. Jest też kilka willi i dom jednorodzinny. Pozostałe zostały zniszczone podczas wojny i w latach 60. ubiegłego wieku w ich miejscu postawiono bloki z wielkiej płyty.

Willa przy ul. Oficerskiej 5 została zbudowana w latach 30. Obecnie z rezydencją niewiele ma wspólnego, bo czas nie obszedł się z nią łaskawie. Zostanie jednak odnowiona, a jej modernistyczny styl ma być nadany także nowej części inwestycji. Deweloper chce przywrócić budynkowi dawną świetność, a jednocześnie wpasować go w aktualną estetykę europejskiej architektury. „Wykorzystując najwyższej jakości materiały budowlane, a także nawiązując współpracę z doświadczonym wrocławskim rzemieślnikiem kowalstwa artystycznego, udało się stworzyć nieruchomość, która zachowała swą autentyczność i zachwyca swym unikatowym stylem także zwolenników nowoczesnych trendów budowlanych” - zapewnia firma.