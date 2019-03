Firma Wienerberger już od 14 lat organizuje międzynarodowy konkurs wyróżniający obiekty, w których zastosowano materiały ceramiczne

Co dwa lata jury konkursowe, w którym zasiadają architekci (w tym wrocławianin Zbigniew Maćków) i krytycy architektury wybiera najlepsze realizacje polskich architektów. Nagrody to oficjalne polskie nominacje do edycji międzynarodowej, której rozstrzygnięcie zaplanowano na maj 2020 roku.

W kategorii „Working together” („pracując razem”) nagrodę zdobyła baza transportowo-logistyczna MPWiK we Wrocławiu, zaprojektowana przez pracownie Dziewoński, Łukaszewicz oraz Major Architekci

W skład budynku, którego budowa kosztowała 33,2 mln zł, wszedł biurowiec zarządu i administracji o powierzchni ponad 8 tys. m kw., obiekt biura obsługi klienta oraz zaplecze parkingowe.

Jury szczególną uwagę zwróciło na prostotę, monumentalizm i solidność architektury. Niebagatelną rolę w projekcie, zdaniem oceniających projekt, odgrywają zielone dachy części garażowej oraz zaakcentowane pasami betonu poziome podziały elewacji biurowca, które pomagają wpisać budynki w płaski krajobraz nadrzecznej równiny.