1 ZDJĘCIE Konrad Kuźmiński i Krystyna Pietruszka z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. (Fot. archiwum prywatne)

- Najgorzej jest na wsi, co wynika z mentalności ludzi. Jak przyjeżdżamy na interwencję, to nie okazujemy żadnej litości. Pies musi mieć stały dostęp do wody i nie zmieni tego chora córka lub śmierć ciotki - mówią Krystyna Pietruszka i Konrad Kuźmiński z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt.