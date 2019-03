- Przy hotelu jest budowany nowy chodnik. Było duże ryzyko, że podczas prac drzewa zostaną uszkodzone. Nie można było ich wykopać i czekać, aż chodnik będzie gotowy. Dlatego pod nadzorem dendrologicznym zostały przesadzone na teren Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Górnickiego - mówi Aleksandra Zienkiewicz z Zarządu Zieleni Miejskiej.

Przy pl. Katedralnym zostanie posadzonych sześć nowych lip, w takich samych rozmiarach jak ich poprzedniczki. Stare drzewa były przesadzane przy użyciu narzędzia Air-Spade, które za pomocą sprężonego powietrza pozwala wydobyć z gruntu podziemny system korzeniowy bez jego uszkadzania.

- Inwestor miał zgodę na wycięcie lip, ale rozmawialiśmy z nim, by wypracować inne rozwiązanie - mówi Zienkiewicz. - Drzewa zostały przeniesione na podwórko szkole, by rosły mniej więcej w tej samej okolicy. Taka operacja to stres dla drzew, a te z pl. Katedralnego nie były w dobrej kondycji. Nowe lipy firma zamówiła na własny koszt i posadzi, gdy zakończy prace przed hotelem.