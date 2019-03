1 ZDJĘCIE Grzegorz Schetyna, szef PO (LUKASZ GIZA)

Liderem dolnośląsko-opolskiej listy Koalicji Europejskiej w wyborach do PE będzie Janina Ochojska, szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej. Raczej na pewno nie wystartuje w nich Bogdan Zdrojewski. Czy to koniec jego aktywności w PO? - Muszę to wszystko przemyśleć - mówi "Wyborczej" Zdrojewski.