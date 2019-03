Jafa to starożytny port Tel Awiwu, drugiego największego miasta Izraela, a do 1949 r. osobne miasto. Pierwsze wzmianki o mieście pojawiły się już około 1470 r. p.n.e. Obecnie Stare Miasto zamieszkuje głównie ludność arabska, a charakterystycznymi elementami dzielnicy są sklepiki, statki, uliczni malarze. Mówi się, że Tel Awiw nigdy nie zasypia.

- Jafa żyje 24 godziny na dobę. Ludzie o godz. 7 rano jedzą śniadanie, po południu spacerują i jedzą lunch, a wieczorem w tych samych miejscach są świetne imprezy. Chcieliśmy ten klimat przenieść na Wrocław - opowiada Patryk, właściciel restauracji.

Kultura na talerzu

Przy wejściu do restauracji w oczy od razu rzucają się kalafiory i hummusy. Pieczony kalafior to jedno z głównych dań w Izraelu, a hummus to podstawa wielu potraw na Bliskim Wschodzie. W tle słychać arabską muzykę, za ladą podświetlana półka barowa z alkoholem, a nad barem rośliny. Można odnieść wrażenie, że jest to miszmasz, ale w rzeczywistości nie ma mowy o chaosie. Wszystko jest uporządkowane i oddaje klimat etnicznego tygla Tel Awiwu.