Elżbieta K. - 55-letnia nauczycielka wychowania przedszkolnego, pracowała w niepublicznym Zielonym Przedszkolu na Osiedlu Kopernika w Głogowie. Zajmowała się tam m.in. integracyjną grupą, w której były zarówno dzieci zdrowe, jak i te z różnymi dysfunkcjami.

I to właśnie te pierwsze dzieci opowiedziały swoim rodzicom, co się dzieje w ich grupie. Przedszkolanka miała przywiązywać niepełnosprawnego sześciolatka do krzesła, unieruchamiając ręce i nogi, a jego usta zaklejała taśmą. Dorośli zgłosili tę sprawę policji. 1 marca wieczorem kobieta została zatrzymana. Po przesłuchaniu i nocy spędzonej na komendzie zwolniono ją do domu.

W styczniu do sądu w Głogowie trafił akt oskarżenia. Prokurator zarzucił Elżbiecie K., że "od września 2017 r. do marca 2018 r., będąc nauczycielką wychowania przedszkolnego w placówce niepublicznej, znęcała się fizycznie i psychicznie nad pozostającym pod jej opieką 6-letnim niepełnosprawnym chłopcem".