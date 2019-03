18 ZDJĘĆ Filip zmarł dzień po tym, jak lekarz nie przyjął go do szpitala (fot. archiwum rodzinne)

Gdy odłączali Filipa od urządzeń podtrzymujących życie, Jola trzymała go na rękach. Czuła bicia serca. Chłopiec zmarł o godzinie 12.45. Dzień wcześniej lekarz odmówił przyjęcia go do szpitala.