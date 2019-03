7 ZDJĘĆ Magdalena Cielecka i Marcin Dorociński w filmie 'Ciemno, prawie noc' (KINO ŚWIAT)

Opowieść, w której zagrałam, jest jak zejście do piekła i z powrotem - mówi Magdalena Cielecka, odtwórczyni głównej roli we wchodzącym do kin filmie Borysa Lankosza "Ciemno prawie noc" na podstawie prozy dolnośląskiej pisarki Joanny Bator.