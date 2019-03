Spodziewałem się, że jest ich dużo, ale nie że około połowa lokali w zasobach komunalnych jest ogrzewana węglem (a częściowo pewnie i śmieciami).

Do tego wymiana palenisk idzie bardzo wolno, w obecnym tempie potrwa aż 15 lat. Podczas gdy zgodnie z uchwałą antysmogową mamy na nią lat pięć.

Były prezydent Rafał Dutkiewicz opowiadał, że pieców są we Wrocławiu 23 tys. Oznaczałoby to, że prawie 80 proc. trujących palenisk należy do gminy. Prezydent jednak nie mógł mieć realnego pojęcia o tym, ile naprawdę w mieście jest węglowych kotłów, bo nigdy nie przeprowadzono rzetelnej inwentaryzacji. Dopiero niedawno taka się zaczęła i może się okazać, że jest ich np. 30 albo 40 tys.

Dutkiewicz w rozmowach prezentuje swoją prezydenturę w dobrym świetle i przekonuje, że ze smogiem nie ma problemu, bo przez 35 dni w roku nie jest przekroczony poziom pyłu PM10. Ale to tylko jedna z norm powietrza.