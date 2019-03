We wtorek 19 marca o godz. 19 w Dolnośląskim Centrum Filmowym w ramach cyklu „City Docs”, organizowanego pod patronatem „Wyborczej”, porozmawiamy o smogu. Pretekstem będzie pokaz nagradzanego filmu „Smog Wars”. Jednym z gości będzie Krzysztof Smolnicki, lider Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.

***

Mateusz Kokoszkiewicz: Najnowsze statystyki pokazują, że we Wrocławiu jest 18 tys. pieców węglowych w mieszkaniach komunalnych. Czy to dużo?

Krzysztof Smolnicki: Skala zaniedbań jest olbrzymia. W co drugim mieszkaniu komunalnym mamy piec – „kopciuch”.

Do tej pory nie znamy pełnej liczby pieców. Z zapewnień poprzedniej ekipy rządzącej wynikało, że mamy ich 23 tys. Wtedy 78 proc. pieców to byłyby piece komunalne. Jeśli ta liczba się potwierdzi, to przede wszystkim truje nas miasto. Bogactwem, ale i problemem Wrocławia są kamienice z XIX i początku XX w.