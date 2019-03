- Kępa Mieszczańska w ciągu najbliższych 10 lat zmieni się nie do poznania. Z dawnej bazy pewnych jednostek milicyjnych stanie się centralnym punktem miasta - mówi Piotr Fokczyński, architekt miasta. - Stąd pomysł, by stworzyć tam dobrą przestrzeń publiczną. Zaprojektowanie bulwaru było zobowiązaniem, które nałożyliśmy na inwestorów już na etapie przetargów. Przedłuża się linia zabudowy wzdłuż rzeki we Wrocławiu i to jest bardzo dobre. Przyjdzie czas, gdy rozmawiać będziemy o nowych inwestycjach także wzdłuż ul. Michalczyka i w dalszej części Kępy Mieszczańskiej. To nasza wrocławska specyfika. W innych miastach nie ma takiej linii brzegowej.

Bulwary powstaną między mostami Sikorskiego i Pomorskim. Już pod koniec przyszłego roku swoją część odda do użytku firma Dom Development, która do tego czasu planuje ukończyć tam budowę Apartamentów Księcia Witolda. - Pas bulwaru jest stosunkowo wąski, bo ma szerokość 7 metrów - mówi jego projektant, architekt Marcin Dziewoński. - Przy inwestycji Dom Development szerzej się rozlewa i przechodzi w wewnętrzny dziedziniec. Zaplanowaliśmy, że na bulwarze powstaną dwa pasy komunikacyjne i pas zieleni. Najbliżej Odry poprowadzony zostanie ruch spacerowo-tranzytowy. Tam nie będzie ogródków, bo byłyby utrudnieniem dla pieszych i rowerzystów. W pasie zieleni będą siedziska i podesty, na których będzie można spocząć i patrzeć w stronę Odry. Natomiast przy budynkach - ogródki gastronomiczne.