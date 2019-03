Marek Hłasko – Borelowskiego 44

Przeprowadził się do Wrocławia w marcu 1946 roku, gdy miał 12 lat. Wcześniej wspólnie z matką wciąż się przenosili – z Częstochowy do Mszczonowa, Chorzowa, Białegostoku. W domu szeregowym z ogródkiem przy ul. Borelowskiego 44 wreszcie osiedli na nieco dłużej. Cztery spędzone tam lata były jednym ze stabilniejszych okresów w życiu przyszłego pisarza. „Dzielnica, w której mieszkam, nazywa się Kożuchów. Ale najpierw nazywała się Zięplin, potem Biskupin, następnie Sępolno, teraz Kożuchów (…)” – pisał w listopadzie 1948 roku w reportażu „U nas we Wrocławiu – migawki wrocławskie”.

Autor powieści i opowiadań („Ósmy dzień tygodnia”, „Następny do raju”) uczył się w Szkole Powszechnej im. Marii Konopnickiej, która mieściła się w ceglanym budynku przy ul. Krajewskiego.

Nie był jednak wzorowym uczniem. „Syn na lekcji śpiewu zachowuje się z dziewczynkami w sposób nieodpowiedni”, „Rzucał pantoflami na lekcji angielskiego” – pisali nauczyciele w dzienniczku Hłaski. Do tego często wagarował. Zamiast na lekcjach wolał przesiadywać w bibliotece. W kolejnej szkole, Liceum Administracyjno-Handlowym Izby Przemysłowo-Handlowej we Wrocławiu, wytrzymał tylko trzy miesiące. Przeniósł się, ale też na krótko, do Szkoły Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy, a następnie do warszawskiego Państwowym Liceum Techniki Teatralnej. Został z niego usunięty m.in. za wykroczenia natury karnej oraz wywieranie demoralizującego wpływu na kolegów.