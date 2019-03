Umowę na dzierżawę pomieszczeń w Hali Stulecia kierownictwo zarządzającej nią spółki wypowiedziało Invest Systemowi w maju 2017 r. w następstwie notorycznego, jak twierdził zarząd, łamania przez jej pracowników przepisów BHP.

Jak wyliczał wówczas prezes Hali Andrzej Baworowski, w pomieszczeniach restauracyjnych palono papierosy, przed wejściem do lokalu składowano butle z gazem, drogi ewakuacji zastawiane były kegami z piwem, zdarzyło się również, że do restauracji wciągnięto nieugaszony grill. 29 kwietnia w pomieszczeniach restauracji doszło do pożaru – w jednym z kubłów zapaliły się śmieci.

– To nie była błaha sprawa – mówi „Wyborczej” Baworowski. – Restauracja znajduje się w zabytkowym kompleksie wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Procedury związane z bezpieczeństwem są dla nas niezwykle istotne, nie możemy lekceważyć żadnych przypadków ich łamania.