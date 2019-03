Pan Krystian choruje na przewlekłą chorobę nerek od dzieciństwa, wcześniej miał już dwukrotnie przeszczepioną nerkę. Z pierwszą przeszczepioną nerką żył 13 lat, druga posłużyła mu trzy lata. U pani Magdaleny odrzut nastąpił 1,5 roku po pierwszym przeszczepie.

- Życie z ciągłymi dializami jest naprawdę trudne. Jednak przez 4,5 roku dializowania ani razu nie wspomniano nam o możliwości przeszczepienia nerki. Od lekarza w moim mieście dowiedziałem się, że nie mogę być dawcą, bo przecież nie jestem rodziną. Słyszałem też, że chyba oszalałem, bo jak wytną mi nerkę, to zostanę kaleką do końca życia. Dużo czasu minęło, zanim dotarliśmy do kompetentnych osób - mówi pan Robert, mąż pani Magdaleny.

Mimo że chciał oddać nerkę żonie, nie mógł tego zrobić ze względu na brak zgodności grupy krwi. Tak samo jak pani Edyta, która swoją nerkę chciała oddać mężowi Krystianowi. Ale nerka pani Edyty była odpowiednia dla pani Magdaleny, a ta pana Roberta dla pana Krystiana.