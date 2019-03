Magdalena Abakanowicz słynęła z dużych kompozycji przestrzennych wykonanych m.in. z kamienia, drewna i brązu. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie oraz ASP w Trójmieście. W latach 1965-1990 była profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (dziś Uniwersytet Artystyczny). Zmarła 20 kwietnia 2017 roku.

Prace Abakanowicz znaleźć można na całym świecie. Kilkanaście z nich zakupiło Muzeum Narodowe we Wrocławiu. „Corteny” były częścią wystawy ”Ślady istnienia, w hołdzie dla Magdaleny Abakanowicz (1930-2017)”, która odbyła się w 2017 roku w Galerii Dworcowej. Po zakończeniu wystawy rzeźba została przeniesiona przed budynek Akademii Sztuk Pięknych.

W styczniu ktoś postanowił zniszczyć rzeźbę, wykonując na niej niebieskie graffiti. Właścicielka mia ART GALLERY odpowiedzialna za utrzymanie dzieła podejrzewa, kto mógł to zrobić.



- Mam pewne podejrzenia co do tego, kto mógł pomalować rzeźbę. Podobne graffiti pojawiły się kiedyś na osiedlu, na którym mieszkałam. Sprawców uchwyciła wtedy kamera. Tym razem niestety nie mamy żadnych dowodów, ale sprawa została zgłoszona na policję. Mam nadzieję, że chłopcy się opamiętają i przestaną oszpecać przestrzeń miejską - mówi Magdalena Mielnicka, właścicielka mia ART GALLERY.



- Jesteśmy już umówieni z konserwatorem, który jak tylko polepszy się pogoda naprawi to, co zniszczyli wandale - dodaje Mielnicka.