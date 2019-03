Podczas środowej konferencji prasowej ugrupowania Lewica Razem Adrian Zandberg zapowiedział pełne poparcie dla protestujących nauczycieli.

- Dochodzą do nas bardzo niepokojące głosy ze strony PiS, którzy idą na wojnę z nauczycielami. To jednak czas na podwyżki dla nich, dla nauczycieli, którzy uciekają z zawodu. Edukacja to inwestycja w przyszłość i wzrost gospodarczy. Należy spełnić umiarkowane żądania nauczycieli. Dlatego apeluję do Jarosława Kaczyńskiego: nie idź na wojnę z nauczycielami - powiedział Zandberg.

Anna Łagowska z Razem dodawała, że zostając 20 lat temu nauczycielką, chciała zmieniać świat, pomimo troski rodziców, którzy uznali, iż ten zawód daje niski prestiż społeczny. - Niektórzy zrezygnowali przez te lata z prowadzonej misji, są niskie zarobki i potrzebna jest podwyżka wynagrodzenia. Mówi się, że nauczyciele szantażują uczniów, bo będą strajkować w czasie egzaminów. To nieprawda, moja córka zdaje w tym roku maturę i mimo to popieramy nauczycieli - przyznała Łagowska.