1 ZDJĘCIE Jan Olszewski i Paweł Adamowicz (BARTOSZ BOBKOWSKI/JAN RUSEK)

PiS chce, aby były premier Jan Olszewski natychmiast został patronem ronda we Wrocławiu. Mieszkańcy postulują, aby swoją ulicę miał zamordowany Paweł Adamowicz. Co na to radni?