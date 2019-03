Rozmowa z Agatą Hunią i Agatą Tarasewicz, organizatorkami młodzieżowego strajku klimatycznego

Mateusz Kokoszkiewicz: – Dlaczego zdecydowały się panie zorganizować strajk?

Agata Hunia: – Inspiracją dla nas była Greta Thunberg, 16-letnia Szwedka, która co piątek protestuje pod szwedzkim parlamentem w sprawie zmian klimatycznych. Naukowcy szacują, że zostało nam 12 lat do kryzysu ekologicznego. To my, młodzi, jesteśmy najbardziej narażeni, tu chodzi o naszą przyszłość.

Agata Tarasewicz: – Nie mamy innego sposobu, by skłonić polityków do respektowania porozumień paryskich i katowickich, które zobowiązują nas do zmiany energetycznej, do odejścia od paliw kopalnych i zatrzymania globalnego ocieplenia.

Miały panie coś wspólnego z działaniami ekologicznymi?

A.T.: – Nie. Studiuję filologię klasyczną i śródziemnomorską. Pochodzę z Katowic, we Wrocławiu mieszkam dwa i pół roku. Przybyłam do Wrocławia i okazało się, że tutaj też jest duży problem z zanieczyszczeniami, aż 100 dni jest przekroczony poziom pyłu według norm Światowej Organizacji Zdrowia. Widzę jednak też, że we Wrocławiu dość dużo dzieje się i świadomość wzrasta. Symboliczne jest to, ile osób zimą ma antysmogowe maski.