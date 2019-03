1 ZDJĘCIE Wicemarszałek Michał Bobowiec i Renata Granatowska (Fot. Tomasz Pietrzyk/mat. prasowe)

Jarosław Wróblewski, uważany za jednego z autorów sukcesu Portu Lotniczego Wrocław, nie jest już jego wiceprezesem. Zastąpiła go 32-letnia Agata Granatowska, bez doświadczenia w biznesie, za to zaufana wicemarszałka Michała Bobowca. A to nie koniec zmian