„Kurier” opowiada historię z życia Jana Nowaka-Jeziorańskiego. To legendarny kurier komendanta głównego AK, który pomagał mu utrzymać kontakt z rządem polskim w Londynie podczas II wojny światowej.

Naprawdę nazywał się Zdzisław Antoni Jeziorański, ale posługiwał się też pseudonimami Janek, Jan Nowak, Jan Zych czy Jan Kwiatkowski. Był polskim politykiem, dziennikarzem, politologiem i porucznikiem rezerwy. I choć zmarł w 2005 roku – był i jest niekwestionowanym autorytetem.

Tajna misja

Film Władysława Pasikowskiego, który jest jego reżyserem i scenarzystą, opowiada tylko o części z niezwykłego życia Jana Nowaka-Jeziorańskiego. To czas II wojny światowej. Zaangażował się on wtedy w działalność konspiracyjną i był żołnierzem AK. Jako kurier komendanta głównego AK pojechał do Poselstwa Polskiego w Sztokholmie. Sukces misji spowodował, że wysłano go do Londynu do Rządu RP.