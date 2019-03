- Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania KGHM, które doprowadziły do zakupu za 9,2 miliarda złotych stu procent akcji kanadyjskiej spółki giełdowej Quadra FNX Mining Ltd. - to wnioski z raportu pokontrolnego, do którego dotarła PAP.

Według raportu, który w pełnej wersji ma być opublikowany w ciągu kilku tygodni, straty spółki Sierra Gorda SCM, która zarządza kopalnią i zakładem przerobu rudy w Sierra Gorda w Chile (Qudra FNX posiadała w niej 55 proc. akcji), przekroczyły 19,6 mld zł, co miało spowodować konieczność dofinansowania działalności.

Przypomnijmy: w 2012 r. KGHM dokonała olbrzymiej inwestycji, przejmując kanadyjską spółkę wydobywczą Quadra FNX. To była jedna z największych inwestycji zagranicznych w historii polskiej przedsiębiorczości.

Spółka miała złoża miedzi i innych cennych metali w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej oraz na Grenlandii.