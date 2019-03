Z okazji "Weekendu za pół ceny" taniej zwiedzimy m.in. podziemną trasę turystyczną w kopalni uranu w Kletnie. Już w średniowieczu działały tam sztolnie o łącznej długości niemal 40 kilometrów. Poza uranem wydobywano tam też żelazo, srebro i miedź.

Dziś dla turystów otwarta jest sztolnia nr 18, w której zobaczymy m.in. okazy fluorytów, ametystów czy kwarców, a także mapy górnicze z XVI i XVII wieku, liczniki Geigera, lampy i maszyny górnicze. W kopalni można też samemu pobierać próbki minerałów, oglądać je pod mikroskopem i nauczyć się je opisywać.

Na zwiedzanie w dniach 15-17 marca wejściówki do kopalni uranu kupimy za 8 (bilet ulgowy) i 10 zł (normalny).

Weekend z Frankensteinem

Warto też odwiedzić Ząbkowice Śląskie, by za pół ceny spotkać się z Frankensteinem. To właśnie historia z miasteczka na Dolnym Śląsku miała zainspirować Mary Shelley do napisania kultowej powieści.