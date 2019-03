Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem na poziomie -1 Galerii Dominikańskiej przy restauracji McDonald’s.

Dwóch studentów, którzy przyjechali do Wrocławia na wycieczkę z Legnicy, gdzie przebywali na wymianie Erasmus+. Gdy jeden z nich poszedł do toalety, drugi Furkan K. został zaatakowany przez siedzącego obok mężczyznę - Muhameta E.

Pościg

Doszło do szarpaniny, 29-latek wyciągnął nóż i kilkanaście razy dźgnął nim 20-letniego studenta: w brzuch, klatkę piersiową, jamę brzuszną, barki, plecy, lewe ramię, szyję. Po tym zaczął uciekać.

ATAK NOŻOWNIKA W GALERII DOMINIKAŃSKIEJ - CZYTAJ WIĘCEJ

W pościg za nim ruszyło kilka osób. Gdy już wyszli z Galerii Dominikańskiej nadjechał patrol policji. Funkcjonariusze wyciągnęli broń i wezwali mężczyznę do odrzucenia noża. Gdy to zrobił, obezwładnili go.

Obywatele Turcji

Policja i prokuratura poinformowały, że zarówno napastnik - 29-letni Muhamet E., jak i ofiara to obywatele Turcji. I to by się zgadzało, tylko że zapominają wspomnieć o informacji, do której dotarła Wyborcza Wrocław. Tureckie media rozpisują się bowiem, że Muhamet E. jest tureckim Kurdem, sympatykiem Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) i że to właśnie jego poglądy mogły być przyczyną awantury w galerii.