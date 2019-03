29-letni Muhamet E., zanim został zatrzymany, zadał 20-letniemu Furkanowi K. kilkanaście ciosów nożem w restauracji McDonald’s. Z relacji świadków wynika, że doszło tam między nimi do awantury, potem Muhamet wyciągnął nóż i zadał Furkanowi ciosy, krzycząc: „Turcy muszą być martwi”.

– Uderzył w brzuch, klatkę piersiową, jamę brzuszną, barki, plecy, lewe ramię, szyję – informuje prokurator Małgorzata Klaus, rzecznik prasowa wrocławskiej prokuratury.

Napastnik próbował uciec, ale pod galerią został obezwładniony przez policjantów. Zdążył tylko wyrzucić 20-centymetrowy nóż do tunelu pod placem Dominikańskim. Nóż wbił się w karoserię przejeżdżającego tam samochodu.

Wczoraj Muhametowi E. prokuratura postawiła zarzut zabójstwa. Przyznał się do winy.

Tureckie media pisały wczoraj o ataku we Wrocławiu. Podały, że Muhamet E. jest tureckim Kurdem, sympatykiem Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) i że to właśnie jego poglądy mogły być przyczyną awantury w galerii. PKK to organizacja walcząca o niezależność Kurdystanu od Turcji. Turcja, Unia Europejska i sojusznicy z NATO, a więc także i Polska, uważają PKK za organizację terrorystyczną. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że temu, co piszą tureckie media, można wierzyć.