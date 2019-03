W ubiegłym tygodniu aktywiści dostali anonimowe zgłoszenie o działającej w Lisowicach pod Legnicą fermie. Wynikało z niego, że kury nie otrzymują tam paszy, a ich stan pogarsza się z dnia na dzień. – W czwartek pojechaliśmy na miejsce, aby zweryfikować tę informację – mówi Bartosz Zając ze stowarzyszenia Otwarte Klatki. – To, co zastaliśmy, przerosło nasze najgorsze przypuszczenia.

Ferma w Lisowicach jest zarodową hodowlą brojlerów – ze znoszonych przez kury jajek wykluwają się kurczaki hodowane później na mięso. W czterech wielkich halach przebywało tam łącznie około 25 tys. ptaków.

Gdy przedstawiciele Otwartych Klatek dotarli na miejsce, pierwsze, co poczuli, to odór martwych zwierząt. – Walały się wszędzie. A wiele z tych kur, które jeszcze żyły, z głodu nie miały siły podejść do wody. Na ściółce nie było ani jaj, ani nawet kału – opowiada Bartosz Zając. – Ptaki były wycieńczone i sine, niektóre straciły pióra. Stado było dogorywające.