Włodkowica to jedna z najbardziej klimatycznych ulic we Wrocławiu. Brukowanym traktem można tam spacerować między knajpkami i restauracjami - od śródziemnomorskiej przez żydowską po amerykańską. Obok jest Promenada Staromiejska i Synagoga pod Białym Bocianem. To część często odwiedzanej przez turystów Dzielnicy Czterech Wyznań.

Jednak jeszcze kilkanaście lat temu nie było tam tak ładnie. Spokojną dziś ulicą jeździły samochody. Tam, gdzie teraz rozstawiane są ogródki kawiarniane, były miejsca parkingowe, a wzdłuż straszyły szare od brudu, zniszczone kamienice z pordzewiałymi szyldami jeszcze przedwojennych sklepów. Dziś większość budynków ma odnowione elewacje. Dawną urodę odzyskały Pałac Ballestremów, synagoga, obiekty Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Pozostał jednak w ich sąsiedztwie jeden niechlubny wyjątek.

Przy Włodkowica 15-17 przez lata nic się nie zmieniało, a na pewno nie na lepsze. Wydawało się, że adres w centrum miasta przyciągnie inwestorów. Od 2014 r. kolejne przetargi kończyły się jednak fiaskiem. Dawny klasztor stał pusty, z zamurowanymi otworami okiennymi i niszczał. Nic się nie zmieniło, nawet gdy wreszcie w 2016 r. kupiło go za 3,4 mln zł Castellum. Firma specjalizuje się w renowacji zabytków, lepiej więc się trafić nie mogło. Po latach zaniedbań budynek popadł w taką ruinę, że jeśli teraz ktoś miałby go uratować, to tylko ona.