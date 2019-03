General Electric we Wrocławiu formalnie jest obecna od listopada 2015 r., gdy za 12,4 mld euro przejęła część fabryk francuskiego Alstomu przy ulicy Fabrycznej. W czasach PRL-u w tym miejscu działał Dolmel, jedna z najbardziej rozpoznawalnych państwowych firm we Wrocławiu.

Obecnie we wrocławskiej fabryce General Electric budowane są generatory energii sprzedawane na cały świat. Firma wysyłała je już m.in. do Szwecji, Arabii Saudyjskiej, Wielkiej Brytanii, Malezji, Indii czy Tajlandii.

Rocznie we Wrocławiu powstaje około 25 takich generatorów. Przy ich tworzeniu pracuje ponad 1000 osób. GE Power był m.in. generalnym projektantem, a fabryka kluczowym dostawcą maszyn elektrycznych dla bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole.

Załadunek trwał dwa dni

Masa stojana, czyli głównej części generatora sięga 400 ton i ma wymiary 12 na 5 metrów. Aż dwa dni trwał załadunek do wagonów kolejowych typu „Schnabel car”, czyli specjalistycznych wagonów do przewozu ładunków wielkogabarytowych. Następnie ładunek ruszył do portu w Gdyni, gdzie trafi na pokład specjalistycznej jednostki dalekomorskiej. Statek popłynie do portu Saint Lawrence w Kanadzie, a potem do elektrowni jądrowej w Darlington (Ontario Power Generation). Transport potrwa łącznie 70 dni.