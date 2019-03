Budowa 10 km odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia z Długołęki do Łan miał rozpocząć się jesienią ubiegłego roku. Tak zakładał pierwotny plan, którego nie udało się jednak dotrzymać. Dopiero w listopadzie firma Strabag złożyła u wojewody wniosek o zezwolenie na budowę tej trasy i otrzymała go w miniony piątek.

Realizacja tej inwestycji rozpocznie się przy skrzyżowaniu z ul. Strachocińską we Wrocławiu, gdzie powstało już rondo. Potem droga poprowadzona zostanie wiaduktem nad linią kolejową Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice oraz planowaną Trasą Swojczycką. Będzie to jedyny fragment z dwiema jezdniami. Na pozostałym odcinku kierowcy będą mieli tylko po jednym pasie w każdym kierunku. Strabag wybuduje tam również chodnik i ścieżkę rowerową, a nad terenami Natury 2000 i rzeką Widawą most o długości około 180 m.

Koniec tego północnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia zostanie włączony do drogi krajowej nr 98 w miejscu skrzyżowania z łącznikiem „Długołęka” Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.