Do ataku nożownika w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu doszło w sobotę wieczorem. Do zdarzenia doszło na poziomie -1 Galerii Dominikańskiej przy restauracji McDonald's.

Świadkowie zauważyli awanturę, podczas której jeden mężczyzna wyciągnął nóż i zadał drugiemu mężczyźnie kilka ciosów nożem. Dziś prokuratura już wie, że było ich kilkanaście. - W brzuch, klatkę piersiową, jamę brzuszną, barki, plecy, lewe ramię, szyję - informuje prokurator Małgorzata Klaus, rzecznik prasowa wrocławskiej prokuratury.

Po wszystkim mężczyzna zaczął uciekać. W pościg za nim rzuciło się kilka osób. - Napastnik cały czas miał w ręku nóż - opisywał w niedzielę st. sierż. Dariusz Rajski z biura prasowego policji.

Wyrzucił nóż do tunelu pod pl. Dominikańskim

W pobliżu wejścia do Galerii Dominikańskiej przejeżdżał patrol policji. Funkcjonariusze jechali na inną interwencję. - Zobaczyli zamieszanie, zbiegowisko i mężczyznę z nożem w ręku. Postanowili sprawdzić, co się dzieje - mówi st. sierż. Dariusz Rajski.