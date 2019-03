Rada nadzorcza powołała Piotra Rachwalskiego na prezesa zarządu komunalnej spółki. Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua-Zdrój obok aquaparku posiada też halę sportową, restaurację oraz trzygwiazdkowy hotel. Rachwalski zastąpił p.o. prezesa Rafała Wiernickiego, który z kolei zastąpił prezesa Mariusza Gawlika.

– Wybór prezesa, dokonany przez radę nadzorczą, jest wynikiem wielotygodniowego procesu – mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

– Zakończył się pewien etap, związany z budowaniem obiektu, rozpoczęciem działalności i utrwalaniem wizerunku. Teraz potrzebujemy nowej energii, nowych pomysłów, które w większym stopniu uwzględnia też element finansowy - wyjaśnia Szełemej.

Czy prezydent nie wolał zatrudnić Rachwalskiego na stanowisku związanym z transportem?

Szełemej: – Prezes Rachwalski okazał się dobrym menedżerem na styku samorządu, sektora turystycznego i usług czasu wolnego. Do tego zna przepływy Dolnoślązaków, co też jest ważne, by przyciągać ludzi do obiektu. Potrafił, oczywiście z zespołem, wpłynąć pozytywnie na wynik finansowy Kolei Dolnośląskich.