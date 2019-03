2 ZDJĘCIA Husky był wychudzony i kompletnie zaniedbany (DIOZ)

Całkowicie wychudzony pies rasy husky na łańcuchu, do tego lejąca się z pyska krew - taki widok w sobotę zobaczyli przedstawiciele Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, którzy interweniowali pod Karpaczem. - Ręce nam opadają! To, co się dzieje na wsiach, to średniowiecze! - grzmi Krystyna Pietruszka, wiceprezes DIOZ.