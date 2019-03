Zdarzenie miało miejsce po stronie czeskiej. Była godzina 21, wokół ciemno i wiał bardzo silny wiatr. Temperatura wynosiła około 0 stopni Celsjusza, widoczność sięgała zaledwie 50 m.

Jak podają czescy ratownicy z Horskiej Sluzby, mężczyzna spadając ze Śnieżki zatrzymał się na krzakach kosodrzewiny, a kobieta zjechała jeszcze kilkadziesiąt metrów niżej.

Niestety podczas upadku mężczyzna zgubił telefon komórkowy. Sytuacja była więc kryzysowa. Ranni turyści noc spędzili osobno, czekając na ratunek.

- O świcie mężczyzna wspiął się na Śnieżkę i wezwał pomoc. Natychmiast wyruszyliśmy z niezbędnym sprzętem i rozpoczęliśmy poszukiwania - powiedział Tomáš Novák, ratownik Pogotowia Górskiego. W tym samym czasie ratownicy zwrócili się do Regionalnego Centrum Operacyjnego Pogotowia Ratunkowego w Hradcu Králové o przysłanie śmigłowca.

Z pomocą sprzętu wspinaczkowego i kolejki linowej udało się wychłodzoną i ciężko ranną kobietę przetransportować na szczyt do budynku Czeskiej Poczty na Śnieżce. Stamtąd zabrano ją śmigłowcem do szpitala. Miała objawy hipotermii. Do szpitala zabrano także mężczyznę, któremu udzielano pomocy medycznej na szczycie.