Zgodnie z wytycznymi Episkopatu Polski każdy pierwszy piątek Wielkiego Postu ma być przeżywany w całym Kościele w Polsce jako dzień postu oraz modlitwy przebłagalnej za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich. W tym roku ten dzień przypadł 8 marca. W katedrze świdnickiej w drodze krzyżowej uczestniczył znany radiomaryjny biskup Ignacy Dec. Ale nie on drogę krzyżową poprowadził i nie on się za ofiary pedofilii modlił.

Nabożeństwo poprowadził ksiądz Włodzimierz Binkowski, powołany przez Deca na delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Droga Krzyżowa zgodnie z tradycją chrześcijańską przeszła wzdłuż 14 stacji, zatrzymując się przy każdej z nich. Podczas postoju ksiądz Bieńkowski, nawiązując do Biblii i autorytetów Kościoła, mówił o problemie pedofilii, także w Kościele.

- Wykorzystanie niewinnych i bezbronnych, którym najbardziej ze wszystkich należy się sprawiedliwość wyrażana miłością, opieką i poszanowaniem godności, to niesprawiedliwość wołająca o pomstę do nieba – zaznaczył ksiądz Binkowski. - Niesprawiedliwość potęguje się, jeśli niewinny i młody człowiek nie znajduje należytej oceny sytuacji i pomocy, a sprawca nie tylko nie przyznaje się do winy, ale bywa ochroniony przed słusznym osądem i pozostaje bezkarny.