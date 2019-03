Nazwiska kandydatów poznamy za kilka tygodni. Na razie oferty, które trafiły do urzędu marszałkowskiego, spoczywają w zaklejonych kopertach - otworzą je dopiero członkowie komisji konkursowej, która właśnie jest tworzona.

Wejdą w jej skład przedstawiciele urzędu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, związków i stowarzyszeń twórczych oraz dwóch związków zawodowych działających w teatrze - Solidarności i Inicjatywy Pracowniczej.

Kiedy poznamy nazwiska?

Członkowie komisji spotkają się dwukrotnie - po raz pierwszy, żeby sprawdzić kandydatury pod względem formalnym i po raz drugi, żeby porozmawiać z kandydatami i podjąć decyzję. Poznamy ją najprawdopodobniej na przełomie kwietnia i maja. Nowy dyrektor powinien rozpocząć pracę w teatrze 1 września.

Kiedy poznamy nazwiska kandydatów? - Procedura jest taka, że dopiero w momencie spotkania komisji możemy otworzyć koperty - mówi Agnieszka Dziedzic, dyrektorka wydziału kultury w urzędzie marszałkowskim. - Nie wiemy jeszcze, kiedy to nastąpi. Skład komisji konkursowej i jej regulamin musi zatwierdzić zarząd województwa. Być może stanie się to 20 marca, wtedy będziemy mogli zwołać zebranie komisji, być może stanie się to już 21 marca.