– Chcemy zająć się szczególnie osobami niepełnosprawnymi, seniorami, ale także kobietami, zwłaszcza z obszarów wiejskich – mówiła we Wrocławiu dr Sylwia Spurek, do niedawna zastępczyni rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, a teraz szefowa doradców Wiosny do spraw polityki społecznej.

W „Konstytucji kobiet” przygotowanej przez partię Biedronia znalazły się sztandarowe postulaty tej formacji: aborcja na żądanie do 12. tygodnia ciąży, dostęp do in vitro, edukacji seksualnej i antykoncepcji.

Działacze Wiosny chcą także zadbać o dostępność ginekologów i standardy opieki okołoporodowej.

– Dzisiaj 48 proc. gmin w województwie dolnośląskim nie ma gabinetu ginekologicznego – wyliczała Spurek.

Na liście znalazło się także m.in. ściąganie alimentów przez urzędy skarbowe. Spurek: – Dług alimentacyjny sięgnął aż 12 mld zł. Wszystkie nasze propozycje przełożą się na ustawy, gdy tylko znajdziemy się w nowym Sejmie.