1 ZDJĘCIE Ksiądz z Ząbkowic Śląskich wysyłał do jednej z uczennic wulgarne SMS-y (Parafia św. Anny w Ząbkowicach Śląskich)

Ksiądz z Ząbkowic Śląskich do jednej z uczennic, które przygotowywał do bierzmowania, wysyłał SMS-y z podtekstem pedofilskim. Kuria zareagowała dopiero po trzecim zgłoszeniu od matki dziewczynki. 35-letni ksiądz został przeniesiony do Domu Księży Emerytów.