35-letnia Agnieszka z Wrocławia chodzi do centrów handlowych głównie po to, by obejrzeć produkty. – Nie chcę kupować konsumpcyjnie. Zastanawiam się więc na spokojnie w domu, a później kupuję przez internet – tłumaczy.

Jej mąż Tomasz buty zamawia tylko w sieci, bo uważa, że tak jest taniej. Niania, która opiekuje się synem Agnieszki, kupuje przez internet wszystko – nawet produkty spożywcze dowożą jej dostawczaki z supermarketów. – Bo po prostu nie ma czasu – tłumaczy Agnieszka.

Są jednymi z ponad 15 mln Polaków i Polek, którzy robią zakupy online. Dla takich osób pod koniec kwietnia zostanie uruchomiona pierwsza na świecie wirtualna galeria handlowa. Platformę BagsOff wymyśliła i założyła wrocławska bizneswoman Agata Brucko-Stępkowska.

Na pomysł wpadła jesienią ubiegłego roku. – Sama najczęściej korzystam z zakupów online ze względu na natłok aktywności zawodowych i obowiązki w życiu prywatnym – mówi. – Pomyślałam więc, że można kupować przez internet – ale inaczej niż dotychczas.