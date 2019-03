O równości w dostępie do zawodów dyskutowały m.in. reżyserka, kierowca autobusu MPK, współtwórczyni projektów kosmicznych. Ta ostatnia to Justyna Pelc.

Do studiowania na politechnice zachęcała ją mama, podkreślając, że sama nie miała takich możliwości.

Justyna wybrała więc m.in. automatykę i robotykę. Należy do grupy, która stworzyła np. lądownik marsjański EAGLE. – Zdarzało mi się zapraszać do naszego zespołu dziewczyny, o których wiedziałam, że są dobre. Ale opowiadały: „Nie umiem", „Nie czuję się tak dobra", „Nie wiem". Ja też nie wiedziałam, ale mówiłam sobie: spróbuję i nauczę się po drodze. Myślę, że największą przeszkodą jesteśmy dla siebie my same: bo w siebie nie wierzymy – opowiadała podczas spotkania.

Cykl HerStory organizuje Wrocławska Rada Kobiet przy prezydencie Wrocławia. W środę w barze Barbara odbyło się pierwsze spotkanie. W panelu dyskusyjnym „Zawodowe oblicza kobiet – o równości w dostępie do różnych profesji” wzięły udział: >> reżyserka Agnieszka Zwiefka, << wykładowczyni dr Sylwia Dec-Pustelnik, << operatorka filmowa Karolina Kłapkowska, << inżynier kontraktu Ija Czyżewska, << współtwórczyni projektów kosmicznych Justyna Pelc, << kierowca autobusu MPK Ilona Chylińska, << prezeska Wrocław Aircraft Maintenance Services Barbara Kaśnikowska-Gohl.