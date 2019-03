Mateusz Kokoszkiewicz: Jak pan ocenia sto dni Jacka Sutryka?

Piotr Szymański: Wydaje się, że nowy prezydent jest bliżej realnych problemów miasta niż Rafał Dutkiewicz. W budżecie znalazły się pieniądze na remonty torowisk, a Dutkiewicz jakby przegapił 100-200 mln zł na ten cel. Ważne, by naprawiać też tory, które są w stanie przeciętnym, bo tam również dochodzi do wykolejeń. Sto obietnic to trochę dalszy ciąg kampanii wyborczej, ale trzeba przyznać, że w większości zostały dotrzymane. Dużym plusem są zapowiedzi takie jak wydzielenie torowiska na ul. Grabiszyńskiej.

Dużo z tych zapowiedzi to dopiero projekty lub plany.

– Można sobie wyobrazić pierwsze sto dni jako dużą rewolucję, ale Sutryk nie miał takiej zmiany na sztandarach.

Takie sprawy jak wydzielenia torowisk czy buspasów to rzeczy, które dawniej wydawały się niepopularne. Sutryk proponuje nowoczesne rozwiązania, o których ruchy miejskie mówią od lat.