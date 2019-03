W 2012 r. 78-letni pan Ireneusz miał usuwany guz nowotworowy na dwunastnicy w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu (obecnie jest to szpital uniwersytecki).

- Po zabiegu ojciec nie czuł się najlepiej. Podejrzewano nawrót choroby nowotworowej. To jednak jego organizm walczył z ciałem obcym. Dopiero jednak dziewięć miesięcy później zorientowano się o pomyłce. I to właśnie jest dla mnie największy absurd, że lekarz nie zlecił wcześniej badań obrazowania, które pozwoliłyby je wykryć - mówi Grzegorz Nowak.

Za te zaniedbania rodzina pana Ireneusza pozwała lekarza R., który prowadził operację. Proces ciągnął się blisko 4 lata. W jego czasie poproszono m.in. o trzy opinie biegłych. W środę odbyła się ostatnia rozprawa. - Doktor nas przeprosił i my te przeprosiny przyjęliśmy. Nie chodzi o to, żeby łamać mu karierę, ale by uporządkować procedury w tym szpitalu, w którym do takich sytuacji dochodzi zbyt często. Ojciec zmarł przez bałagan, który nie powinien mieć miejsca - mówi Grzegorz Nowak.