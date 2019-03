Nowo zaprzysiężony burmistrz Boguszowa-Gorc i były starosta wałbrzyski Jacek C. został aresztowany 19 grudnia ubiegłego roku. Mężczyzna miał przyjąć łapówkę od przedsiębiorcy budowlanego. Został zatrzymany przez policję, gdy przyjmował trzecią z czterech rat, których zażądał.

Burmistrz Jacek C. już w grudniu usłyszał zarzut przyjęcia 70 tys. zł łapówki. W tej chwili prokurator uzupełnił go o zarzut płatnej protekcji oraz zarzut niegospodarności i działania na szkodę gminy. Jacek C. miał powoływać się na wpływy w instytucji państwowej, której nazwy śledczy nie ujawniają. Straty, na które miał narazić gminę, sięgają nawet 4 mln zł.

Jacek C. przed aresztowaniem był burmistrzem niespełna dwa miesiące. Dziś prokurator złożył w Sądzie Okręgowym w Świdnicy wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztu dla mężczyzny. Nadal nie przyznaje się on do winy.