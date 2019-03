To drugi raz, gdy napis „Jezus jest królem” usunięto z muru tak zwanego nowego cmentarza żydowskiego przy ul. Lotniczej we Wrocławiu.

Pierwszy raz ktoś namalował te wyrazy w nocy z 14 na 15 lutego. Kilka dni później działacz społeczny Robert Wagner i kilkudziesięciu innych mieszkańców Wrocławia wspólnie wyczyścili mur. Ściana nie pozostała jednak czysta na długo – już dzień po spontanicznej akcji okazało się, że napis znów się pojawił. Tym razem farba, którą go namalowano, nie była biała, ale czarna.

O napisie dowiedzieli się wrocławscy licealiści. Zarządcę terenu, czyli Gminę Wyznaniową Żydowską we Wrocławiu, zapytali o możliwość nieodpłatnego usunięcia hasła. Gdy otrzymali zgodę, z własnych pieniędzy kupili specjalne środki do usuwania graffiti i w ostatnią niedzielę wyczyścili zabytkowy mur.

– Zrobiliśmy to w ramach naszej akcji „Problem? Covered” [„Problem? Zakryty” – przyp. red.]. Ta inicjatywa to nasza reakcja na rasistowskie, ksenofobiczne, nienawistne napisy i symbole, które widzimy na wrocławskich murach. To dla nas ten tytułowy problem, którego chcemy się pozbyć z przestrzeni miejskiej – tłumaczy Maja Geroska, uczennica wrocławskiego LO nr 3.