Ok. 400 przedstawicieli sądów i prokuratur z Wrocławia, Dolnego Śląska i Opola przeszli ulicami Wrocławia, by zaprotestować przeciwko niskim zarobkom.

Przybyli m.in. ze Świdnicy, Ząbkowic Śląskich, Środy Śląskiej, z Dzierżoniowa czy Legnicy. Przeszli z pl. Wolności przez Podwale, ul. Krupniczą, ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Świdnicką do Rynku.

– Słabe zarobki powodują liczne wakaty, a to odbija się na długości rozpoznawania spraw sądowych. To jest szkodliwe dla obywateli, którzy czekają na sprawy alimentacyjne czy rozwodowe. To są często ludzkie dramaty – przekonywała Justyna Przybylska, przewodniczącą związku zawodowego „Ad Rem”. – Liczba nierozpoznanych spraw rośnie, a doświadczeni urzędnicy odchodzą do innych zawodów.

Jak wyliczała Przybylska, początkujący pracownik sądu zarabia 2400 zł brutto, a osoby z ponad 20-letnim stażem ok. 3400 zł brutto.