Prezydent Jacek Sutryk na konferencji z okazji stu dni urzędowania zapowiedział, że wzmocni straż miejską, a na pewno jej nie zlikwiduje.

– Głosy wzywające do likwidacji straży miejskiej są niepoważne. Straż trzeba wzmocnić, by polepszyć bezpieczeństwo – powiedział prezydent. W budżecie na 2019 r. na tę służbę przeznaczono 23,2 mln zł (o 1,2 mln zł więcej niż w roku ubiegłym).

– Straż miejska wykonuje rocznie ponad 100 tys. interwencji. To niezwykle ważna służba, dlatego chcemy polepszyć warunki pracy straży. Przenoszę ich centralę do budynku Na Grobli i przywracam posterunek w Sukiennicach. Chcemy przygotować się do zmiany polityki płacowej, dołożyć środków, aby praca była bardziej atrakcyjna – mówił Sutryk w wywiadzie dla „Wyborczej”.

– Jeśli chodzi o nielegalne parkowanie, nie widzę innej drogi, poza egzekwowaniem przepisów przez straż miejską – podkreślał prezydent.