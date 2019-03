– Ograniczenia planowane są od późnych godzin wieczornych w piątek do wczesnych godzin porannych w poniedziałek w porach najmniejszego natężenia ruchu – podkreśla Marek Szempliński ze spółki Wrocławskie Inwestycje. – Będą dotyczyć kierowców, rowerzystów i pieszych.

W nocy z piątku na sobotę – od godziny 23.15 do godziny 5, z soboty na niedzielę od godziny 22.45 do godziny 5.20 i z niedzieli na poniedziałek od godziny 22.45 do godziny 4.30.

Połączenie Buforowej z centrum będzie możliwe poprzez objazd ulicami Konduktorską, Centralną, Semaforową, Mościckiego, Gazową i Morwową do Bardzkiej. Nocny objazd ma funkcjonować w dwie strony i dostępny ma być tylko dla samochodów do 3,5 t.

Cięższe pojazdy będą musiały jeździć między rondem w Iwinach a Bardzką przez obwodnicę wschodnią i ulicami Wrocławską w Radwanicach, Opolską oraz Armii Krajowej.

W nocy z piątku na sobotę kursy autobusów linii 110, które odjeżdżają o godzinie 23.16 z Galerii Dominikańskiej w kierunku Iwin (Rondo), i o godzinie, 23, 23.20 i 23.40 z Iwin w kierunku Galerii Dominikańskiej, a w pozostałe dwie noce kursy autobusów linii 110, które odjeżdżają o godzinie 22.26, 22.49 i 23.16 z Galerii Dominikańskiej w kierunku Iwin (Rondo), oraz 22.33 i 23.00 z Iwin w kierunku Galerii Dominikańskiej pojadą objazdem.