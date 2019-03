Jako pierwszy rozpocznie się nabór do szkoły podstawowej. Do rekrutacji przystępują dzieci mieszkające we Wrocławiu i urodzone w 2012 i 2013 r. W tym drugim przypadku rekrutacja dotyczy sześciolatków, które realizowały w roku szkolnym 2018/2019 wychowanie przedszkolne albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Rodzice mogą złożyć wnioski o przyjęcie do trzech szkół.

Rekrutacja do szkół podstawowych 2019 we Wrocławiu. Terminy

Elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych (na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl) we Wrocławiu rusza 12 marca i potrwa do 18 marca. Wyniki zostaną opublikowane 29 marca. Od tego momentu do 1 kwietnia rodzice mogą rezygnować z miejsca, do którego zakwalifikowano ich dziecko. Wyniki rekrutacji po zmianach dokonanych przez rodziców pojawią się 4 kwietnia. Postępowanie uzupełniające potrwa od 5 do 8 kwietnia. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych pojawi się 11 kwietnia. Ostateczne wyniki rekrutacji do szkoły podstawowej pojawią się 15 kwietnia. Lista kandydatów przyjętych w podziale na klasy zostanie opublikowana 30 sierpnia.