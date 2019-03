Powstała przed kilkunastu laty fundacja ma się zajmować działalnością charytatywną, pomocą społeczną, a także podtrzymywaniem tradycji narodowej czy pielęgnowaniem polskości. O tym, komu zostaną przyznane pieniądze – co roku kilkanaście milionów złotych – decydują władze fundacji: przedstawiciele KGHM, wojewoda dolnośląski, przedstawiciele dolnośląskich samorządów.

Z zestawienia za rok 2018 wynika, że fundacja udzieliła 463 dotacji na kwotę 18,5 mln zł. Blisko 3,2 mln popłynęło do parafii, związków wyznaniowych i Kościołów, w zdecydowanej większości katolickich. Rekordzistą jest Kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie, która w latach 2010-17 dostała 3 mln zł. Po 200 tys. zł w 2018 r. dostały parafia św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu (na renowację srebrnego ołtarza) i parafia pw. Stanisława Kostki w Warszawie (na miedziany dach). 160 tys. zł na wyposażenia sal lekcyjnych w szkole katolickiej poszło do parafii pw. Świętej Rodziny w Legnicy.