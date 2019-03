Najpierw obronę podjęła kuria, wg której wrocławscy biskupi o pedofilskich czynach księdza Pawła Kani nie wiedzieli, dopóki nie został skazany.

To nieprawda, biskupi dobrze o skłonnościach i poczynaniach Kani wiedzieli, był z tego powodu przenoszony parafii do parafii, parafianie i inni księża alarmowali, a prokuratura stawiała mu zarzutu. Opisał to skrupulatnie Jacek Harłukowicz z "Wyborczej" w tekście "Azyl dla pedofila we wrocławskim Kościele".

Teraz były prawnik księdza pedofila mec. Krzysztof Uczkiewicz twierdzi, iż poręczenie, jakie kard. Gulbinowicza dał księdzu Kani było przez niego na hierarsze de facto wymuszone.

– Ksiądz kardynał był bardzo ostrożny. Zgodził się wystawić takie poręczenie po długiej i poważnej rozmowie – mówił na konferencji prasowej mecenas. – Ale to ja to poręczenie wyprosiłem. Ksiądz kardynał zgodził się udzielić go po mojej ocenie materiału dowodowego. Dlatego przyklejanie kard. Gulbinowiczowi po latach etykietki obrońcy pedofilów jest bolesne. Bo to ja byłem sprawcą zaangażowania kardynała w sprawę ks. Kani – zaznaczył mecenas.